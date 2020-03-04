На Львівщині переселенця хотіли завербувати «псевдоспецслужби» так званої «Л/ДНР»

На Львівщині переселенця з Луганщини намагалися завербувати «псевдоспецслужби» так званої «Л/ДНР». Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України у Львівській області.

Як було встановлено контррозвідниками СБУ, представники так званої «псевдоспецслужби ЛНР» через соціальні мережі вербували вимушених переселенців для повернення на тимчасово окуповані території та участі у бойових діях проти нашої держави.

У Львівській області оперативники спецслужби встановили особу переселенця з Луганщини, з яким за завданням «псевдоспецслужб» вийшов на контакт у соцмережі знайомий представник НЗФ (незаконних збройних формувань) з пропозицією приєднатися до терористичного угруповання, гарантуючи великі заробітки.

Із скрінів повідомлень, які оприлюднила СБУ, видно, що спілкування відбувалося у забороненій в Україні соцмережі «Вконтакте».

Служба безпеки України вкотре нагадує, що участь у незаконних збройних формувань передбачає відповідальність за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Санкція статті – до 15 років позбавлення волі.