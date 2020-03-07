Академію сухопутних військ визнали найкращою в спорті

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного перемогла в номінації «Військові в спорті» за результатами роботи з розвитку спорту у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Нагородження спортсменів, тренерів та меценатів спорту відбулось у п’ятницю, 6 березня, у Львові. Так, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного була визнана переможницею у номінації «Військові в спорті».

Від імені особового складу Академії ексклюзивну авторську статуетку отримав начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчального закладу полковник Сергій Романчук.

«Вдячний організаційному комітету за високу оцінку вкладу Академії в розвиток спорту Львівщини. Вітаю весь особовий склад Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з отриманням відзнаки», – зазначив начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ