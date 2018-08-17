Родина львівського депутата облаштує у пам’ятці архітектури біля Оперного апартамент-готель та кафе

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 17 серпня, дозволив облаштувати у пам’ятці архітектури місцевого значення на вулиці Городоцькій, 2 апартамент-готель та заклад громадського харчування. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Члени виконкому затвердили містобудівні умови для проектування об’єкта будівництва на реставрацію з пристосуванням нежитлових приміщень третього, частини першого та підвального поверхів апартамент-готель та заклад громадського харчування.

Як зазначається у проекті рішення, будуватися у пам’ятці архітектури буде Олександр Свіщов, який є батьком наймолодшого депутата міськради Львова від БПП Віталія Свіщова.

Також Олександр Свіщов є відомим бізнесменом і президентом ватерпольного клубу «Динамо».

Додамо, що родина Свіщових має земельну ділянку, площею 1,8 га, у закритому елітному поселенні у селі Підберізці, що відразу за Винниками. Там живуть найзаможніші львівські бізнесмени та депутати. Офіційно ділянка перебуває у власності бабусі Віталія Свіщова Валентини.