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Родина львівського депутата облаштує у пам’ятці архітектури біля Оперного апартамент-готель та кафе

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 17 серпня, дозволив облаштувати у пам’ятці архітектури місцевого значення на вулиці Городоцькій, 2 апартамент-готель та заклад громадського харчування. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

 

Члени виконкому затвердили містобудівні умови для проектування об’єкта будівництва на реставрацію з пристосуванням нежитлових приміщень третього, частини першого та підвального поверхів апартамент-готель та заклад громадського харчування.

Як зазначається у проекті рішення, будуватися у пам’ятці архітектури буде Олександр Свіщов, який є батьком наймолодшого депутата міськради Львова від БПП Віталія Свіщова.

Також Олександр Свіщов є відомим бізнесменом і президентом ватерпольного клубу «Динамо».

Додамо, що родина Свіщових має земельну ділянку, площею 1,8 га, у закритому елітному поселенні у селі Підберізці, що відразу за Винниками. Там живуть найзаможніші львівські бізнесмени та депутати. Офіційно ділянка перебуває у власності бабусі Віталія Свіщова Валентини.

 

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