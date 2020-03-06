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На Львівщині за кошти ДФРР реалізують 32 проєкти: перелік

Вероніка Рой

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Для Львівської області визначили 32 проєкти, будівництво яких у 2020 році буде здійснюватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України, передає пресслужба Львівської обласної ради.

 

Зокрема, для Львівщини передбачено 356 млн грн на реалізацію 32 проєктів, 22 з яких будуть пусковими. Львівська обласна рада також долучається до співфінансування об’єктів, передбачивши 30 млн грн з обласного бюджету.

У ЛОР зазначають, що затвердження фінансування об’єктів ДФРР у поточному році здійснено у досить короткі  терміни, відтак старт їх реалізації може розпочинатися уже з перших днів весни. Тому сподіваються завершити об’єкти  вчасно та якісно.

Отож, у 2020 році за кошти ДФРР буде здійснюватися будівництво, реконструкція, ремонти таких об’єктів:

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Раніше Львівський портал писав про те, що на Львівщині поділили 360 мільйонів від ДФРР. Як відбувся розподіл коштів по містах обласного значення і районах читайте тут.

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