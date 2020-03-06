Львів’янину, який продавав зброю, обрали запобіжний захід

У п’ятницю, 6 березня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід для львів’янина, якого спіймали під час продажу вогнепальної зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення більше 168 тисяч гривень застави.

Мова йде про 58-річного львів’янина, якого поліцейські спіймали 5 березня під час продажу вогнепальної зброї та набоїв загальною вартістю 8700 доларів США.

З місця події правоохоронці вилучили чотири зброї, схожі на пістолети іноземного виробництва «Глок 17» та «CHZ», пістолети-автомати «Скорпіон», а також 123 набої калібру 7,65 мм.

За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.