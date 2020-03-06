У центрі Львова чоловік продавав вогнепальну зброю

У центрі Львова правоохоронці затримали зловмисника під час реалізації вогнепальної зброї та набоїв на загальну суму 8700 доларів США. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції львівської області.

Зловмисника затримали 5 березня під час продажу вогнепальної зброї на проспекті Шевченка.

«З місця події правоохоронці вилучили чотири зброї, схожі на пістолети іноземного виробництва «Глок 17» та «CHZ», пістолети-автомати «Скорпіон», а також 123 набої калібру 7,65 мм», – йдеться у повідомленні.

Також поліцейські встановили, що 58-річний львів’янин причетний ще до двох фактів реалізації зброї.

Зловмисника затримано, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.