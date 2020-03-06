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Фауна у цифрах. На Львівщині порахували лісових мешканців

Вероніка Рой

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Мисливські угіддя Львівщини, яких у області є 81, завершили зимовий облік мисливських видів звірів та птахів. Про це Львівському порталу розповіли у Львівському обласному управлінні лісового господарства.

 

За результатами обліку мисливської фауни станом на теперішній час у області обліковано:

  • зубрів – 114 особин (було 101);
  • оленів плямистих – 45 (було 49);
  • лосів – 106 (було 100);
  • оленів Даніеля (лань) – 98 (було 98);
  • оленів європейських – 1761 (було 1759);
  • козулі – 16623 (було 16294);
  • кабанів – 3189 (було 3834);
  • зайців – 48358 (було 47594),
  • вовків – 164 (було 163);
  • ведмедів – 72 особини (було 72).

Як повідомляють лісівники, якщо порівнювати облік основних видів мисливської фауни з минулим періодом спостерігається значне зменшення чисельності кабанів на 645 голів, а чисельність червонокнижних мисливських видів звірів зростає.

«Стабільною залишається кількість крупних хижаків, поголів’я яких регулюється кожним користувачем мисливських угідь області. Чисельність ведмедя уже перевищила допустиму оптимальну норму в місцях його перебування», – йдеться у повідомленні.

Зменшення кількості популяції кабанів лісівники пояснюють двома чинниками. Перший – пандемія африканської чуми свиней (АЧС), яка з 2012 року і до тепер поширюється на території України та території сусідніх країн. Другим чинником, що вплинув на зменшення чисельності кабана – це новітнє браконьєрство.

 

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