82% українців підтримують те, що жінки йдуть в політику

82% респондентів підтримують те, що жінки ідуть в політику, 12% – протилежної думки. Попри це відносна більшість вважає, що чоловіки краще виконують обов’язки керівників сіл, міст або країни. Про це свідчать результати соцопитування, яке проводила група Рейтинг у лютому 2020 року.

82% респондентів підтримують те, що жінки ідуть в політику, 12% – протилежної думки. Попри це майже 40% опитаних переконані, що жінок замало представлено у політиці, 30-35% – вважають, що їх недостатньо в правоохоронних органах та науці, 26% – в армії, 19% – в бізнесі.

Натомість близько третини опитаних вважають, що жінок забагато представлено у таких сферах, як медицина, та освіта. Цікаво, саме жінки, а не чоловіки, частіше зазначали про недостатню представленість жінок у силових органах, політиці, науці та бізнесі.

Також близько половини респондентів погоджуються із твердженнями, що в Україні сьогодні бракує партії, яка представляє інтереси жінок. Стільки ж переконані, що жінки недостатньо представлені в Уряді, Верховній Раді та місцевій владі.

(Натисність на зображення, щоб його збільшити)

Питання про розподіл гендерних ролей дало наступні результати: на думку опитаних частіше у їхній сім’ї (парі) жінка готує їсти (64%). Лише близько чверті зазначили, що ця роль у їхньому союзі поділена порівну.

Обов’язки з виховання дітей та заняття господарськими справами також, на думку опитаних, покладені на жінок (52% та 43% відповідно).

(Натисність на зображення, щоб його збільшити)

Абсолютна більшість опитаних погоджуються з твердженнями, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім та сім’ю (83%) та те, що найважливіше завдання чоловіка – це заробіток грошей (75%).

(Натисність на зображення, щоб його збільшити)

Зазначимо, опитування проводили 21-25 лютого 2020 року у форматі face-to-face. Участь у ньому взяли 2000 людей віком від 18 років. Похибка дослідження не перевищує 2,2%.