Рада звільнила генпрокурора Рябошапку

Верховна Рада висловила недовіру генеральному прокурору Руслану Рябошапці, тим самим відправивши його у відставку. За відповідну постанову проголосували 263 народні депутати.

Джерела Української правди повідомили, що новим генеральним прокурором можуть призначити депутата від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Зазначимо, 4 березня комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту проголосувати щодо прийняття чи відхилення постанови про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці.

Ініціатори недовіри – 119 нардепів. Серед них народні депутати від «Слуги народу», зокрема, Максим Бужанський та Олександр Дубінський, яких пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, а також обранці від «Опозиційної платформи – За життя», в тому числі й Віктор Медведчук та Вадим Рабінович.

Зазначимо, перебував Руслан Рябошапка на посаді генерального прокурора з 29 серпня 2019 року.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні обрала нового прем’єра. Ним став львів’янин Денис Шмигаль. Також парламент погодив новий склад Кабміну.