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На забезпечення медогляду військовозобов’язаних львів’ян витратять 6 мільйонів

Вероніка Рой

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З 1 квітня фінансування медичних оглядів військовозобов’язаних повністю покладається на органи місцевого самоврядування. Відтак 5 березня на сесії Львівської міської ради затвердили Програму забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов’язаних мешканців Львова на 2020−2022 роки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На сьогодні у Львові створено чотири позаштатні постійнодіючі військово-лікарські комісії. Загальний їх штат складається з лікарів, медсестер та інших працівників зазначених закладів охорони здоров’я в кількості 62 особи.

Комісії оглядають такі категорії:

  • громадян, що підлягають приписці до призовних дільниць;
  • призовників, що підлягають військовій службі в ЗСУ;
  • військовослужбовців-контрактників (рядовий і офіцерський склад);
  • військовослужбовців-резервістів;
  • студентів вищих військових навчальних закладів;
  • військовослужбовців для уточнення й упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад).

За підрахунками, середня вартість обстеження одного військовозобов’язаного в умовах комісій складає 125 грн, в умовах стаціонару — 500 грн. Відтак середньорічна потреба у коштах на медичне забезпечення військовозобов’язаних громадян м. Львова становить 6 млн грн, з яких 4,5 млн грн — на проходження обстежень в умовах комісій, та 1,5 млн грн — на їх стаціонарне лікування у разі такої потреби.

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