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На Львівщині затримали наркоторговця

Андрій Котенський

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У середу, 4 березня поблизу села Смогів Жидачівського району, затримано 40-річного жителя Івано-Франківщини, в автомобілі якого виявили наркотичних таблеток на 400 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

 

За даними відомства, у автомобілі Jeep Grand Cherokee іноземної реєстрації, правоохоронці знайшли 1000 таблеток наркотичного засобу «субітекс», який одразу вилучили.

«Вартість такого елітного препарату на чорному ринку становить орієнтовно 400 грн за одну таблетку. Відтак, за вилучену партію товару ймовірний зловмисник міг отримати 400 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

Окрім того повідомляється, що у рамках цього ж кримінального провадження, у жовтні минулого року в цього ж чоловіка здійснили так звану оперативну закупку психотропних «амфетамінів» та таблеток «субітекс» на 105 тисяч гривень.

За незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чоловіку загрожує від 9 до 12 років тюрми із конфіскацією майна.

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