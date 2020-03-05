Львів’ян просять допомогти мешканцям «Домівки врятованих тварин»

Львівський притулок «Домівка врятованих тварин», який знаходиться у парку «Знесіння», потребує фінансової допомоги. Кошти необхідні на лікування тварин та корми. Про це у Facebook інформує зоозахисник Орест Залипський.

За його словами, наразі у Домівці потребують корму для хижих птахів.

«Наші птахи вже післязавтра не матимуть, що їсти. А це 16 лелек, та майже 10 кг на день. Також в нас закінчились всі каші. Корм для хижих птахів закінчується, його хватить ще на кілька днів. Наповнювач для котів, і корм скоро теж закінчиться», – написав Орест Залипський.

Крім цього, необхідні і матеріали для будівництва вольєрів.

Усіх небайдужих просять допомогти притулку кормом для тварин чи фінансово. Кошти можна надсилати на картку Приватбанку №4149629381107192 (Орест Залипський).

Зазначимо, у парку «Знесіння» з 2018 року діє Домівка врятованих тварин. Тут живуть більше сотні звірів, яких визволили з рук браконьєрів чи недобросовісних господарів: вовки, лисиці, єнотовидні собаки, собаки та коти, птахи, кролики. Тривалий час заклад існував за кошти благодійників і волонтерів, тепер його частково фінансує міськрада Львова.

Фото: Facebook-сторінка Ореста Залипського