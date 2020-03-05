Як у Львові відзначать 206-річницю від дня народження Тараса Шевченка

З нагоди 206-річниці від дня народження Тараса Шевченка 9 березня у Львові проведуть низку заходів, щоб вшанувати пам’ять Великого Кобзаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зокрема, з 11 год по 11:30 біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові проведуть флешмоб «Шевченківські читання»

Об 16 год. відбудеться покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку

Також о 18:00 год львів’ян кличуть на урочисту академія у Львівському Національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької. Там відбудеться сучасний і важливий концерт «Шевченко Revolution» за участі Львівської державної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», рок-гурту струнного квартету, акторів та солістів.