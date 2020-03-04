Українець намагався нелегально провезти через кордон взуття та сумки

Українець на «Mercedes-Benz» намагався провезти через польський кордон незадекларовані взуття та сумки. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Під час огляду автомобіля «Mercedes-Benz» Е-класу митники знайшли в багажному відділенні сумки із новими речами, а саме: 101 пару взуття та 57 сумок іноземного виробництва.

Наразі складено протокол за статтею 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю). Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця