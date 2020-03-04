У Раді зареєстрували проєкт постанови про відставку Гончарука

До Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це йдеться на сайті парламенту, передає Укрінформ.

Проєкт постанови зареєстрований під номером 3158. Текст документа наразі відсутній.

Зазначимо, профільний комітет парламенту у 4 березня рекомендував Раді ухвалити відповідну постанову.

Додамо, 4 березня середу о 16.00 розпочнеться позачергове засідання парламенту, скликане на вимогу Президента. Згідно з порядком денним, на засіданні планується розгляд питання про Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Президент Володимир Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити прем’єром львів’янина Дениса Шмигаля. Також 3 березня практично одразу після поширення інформації про відставку Гончарука став відомий можливий склад майбутнього уряду.

Крім цього у ЗМІ з’явилася інформація, що міністерка освіти і науки Ганна Новосад подала у відставку. Міністра освіти не збиралися змінювати, але Новосад не згодна працювати в складі нового уряду.