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СБУ взялась за львівського афериста, що отримав посвідчення учасника бойових дій

Андрій Котенський

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У Львові псевдоатовцю Віталію Коваленко, який намагався отримати пільги та матеріальну допомогу учасника АТО і проводив збір «пожертв» від людей, оголошено про підозру у використанні підробленого посвідчення учасника бойових дій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Служби безпеки України у Львівській області.

 

За даними відомства, СБУ викрила чоловіка, який протягом останніх років за підробленими документами учасника бойових дій намагався незаконно отримати пільги, які надаються її учасникам.

«Зловмисник, який представлявся вигаданим прізвиськом «Воїн», зокрема, подавав свої документи у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. За підробленим бланком він планував отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. За інформацією слідства, «Воїн» також збирав «пожертви» з місцевих мешканців», – йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику повідомлено підозру у використанні завідомо підробленого документа, що карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або до двох років обмеженням волі.

Раніше повідомлялося, що 52-річний аферист Віталій Коваленко, який підробляв документи, щоб видавати себе за учасника АТО, отримав справжнє посвідчення учасника бойових дій (УБД).

Журналісти видання Захід.нет оприлюднили розслідування «Зачарований воїн» у якому йдеться про львів’янина, який роками видавав себе за учасника АТО.

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