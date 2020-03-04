На звання найкращого двірника Львова предендує 41 людина: як проголосувати?

У Львові триває конкурс «Найкращий двірник Львова». Уже стартував другий етап — голосування за кандидатів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На звання «Найкращий двірник Львова-2020» претендує 41 працівник. Переможець цьогорічного конкурсу отримає путівку на паломницьку подорож до Святої землі. Завершиться голосування 11 березня о 10.00 год напередодні Дня працівників сфери ЖКГ.

Отож на звання «Найкращий двірник Львова — 2020» претендують:

Гула Віра (Галицький район, ЛКП «Княже місто», вул. Кубійовича, 7); Залеська Тетяна (Галицький район, ЛКП «Старий Львів», вул. Куліша, вул. Газова, вул. Чехова); Кривяк Любов (Галицький район, ЛКП «Старий Львів», вул. Федорова, вул. Бр. Рогатинців, вул. Староєврейська, вул. Арсенальна); Суворова Тетяна (Залізничний район, ЛКП «ШРП Залізничного району», вул. Петлюри, 2); Дмухівська Надія (Залізничний район, ЛКП «Сяйво», вул. І. Виговського, 35); Ляшковецький Михайло (Залізничний район, ЛКП «ШРП Залізничного району», вул. Окружна (від вул. Любінської до вул. Кульпарківської); Цялковська Ангеліна (Залізничний район, ОСББ «Ясен», вул. Патона, 21); Парій Надія (Личаківський район, ЛКП «Господар», вул. Шафарика, 10); Логін Євгенія (Личаківський район, ЛКП «Господар», вул. Котика); Тихович Галина (Сихівський район, ОСББ «Хоткевича, 64», вул. Хоткевича, 64); Сушко Надія (Сихівський район, ОСББ «Драгана, 30», вул. Драгана, 30); Ратушинська Олександра (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Стрийська, 117); Сапіга Надія (Сихівський район, ОСББ «Гашека, 19», вул. Гашека, 19); Ярмолович Руслан (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Тиверська, 4, 11б, вул. Мишуги, 9, 14); Пустовит Любов (Сихівський район, ЛКП «Під Зуброю», пр. Червоної калини, 109); Бойчук Дара (Сихівський район, ЛКП «Під Зуброю», пр. Червоної калини, 115); Сеник Олександра (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Литвиненка, 17, 19); Погоджай Любов (Сихівський район, ЛКП «Під Зуброю», вул. Скрипника, 31); Баган Романна (Сихівський район, ОСББ «Стрийська, 57», вул. Стрийська, 57); Говдзінська Людмила (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Литвиненка, 11, 13, 15); Паньків Галина (Сихівський район, ОСББ «Стрийська, 75б», вул. Стрийська, 75, під’їзд 6); Голяк Анна, (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Карманського, 19); Музичка Михайлина (Франківський район, ЛКП «Магістральне», вул. Володимира Великого, 30); Бондаренко Мирослава (Франківський район, ЛКП «Львівський ліхтар», вул. Городоцька, 231−235); Химен Ніна (Франківський район, ОСББ «Володимира Великого, 41», вул. Володимира Великого, 41); Любашевська Валентина (Франківський район, ОСББ «Володимира Великого, 41», вул. Володимира Великого, 41); Алєстратова Марія (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Кульпарківська, 121); Запотічна Катерина (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Володимира Великого, 105); Новоставський Мирослав (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Володимира Великого, 117); Пашко Марія (Франківський район, ЛКП «Магістральне», вул. Тролейбусна, 6); Ясницька Стефанія (Франківський район, ЛКП «Магістральне», вул. Граб’янки, 9); Брень Олександра (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Симоненка, 20); Бондар Марія (Шевченківський район, ЛКП «Варшавське-407», вул. Шевченка, 58); Паславська Галина (Шевченківський район, ОСББ «Шевченка, 322», вул. Шевченка, 322); Матвіїв Леся (Шевченківський район, ЛКП «Варшавське-407, вул. Кучера); Хлівнушко Анна (Шевченківський район, ТзОВ «УК «Збоїща», вул. Грінченка, 10а); Герус Надія (Шевченківський район, УК «Рідний дім», вул. Плугова, 2); Більо Оксана (Шевченківський район, ЛКП «Балатон-409», вул. Тичини, 12); Карташ Ірина (Шевченківський район, ЛКП «Варшавське-407», вул. Петра Панча, 18); Ірів Іван (Шевченківський район, ЛКП «ШРП Шевченківського району», пр. В. Чорновола (від Макдональдса до вул. Під Дубом); Олійник Володимир (Шевченківський район, ЛКП «ШРП Шевченківського району, пр. В. Чорновола (від Макдональдса до вул. Під Дубом).

Проголосувати за найкращого двірника можна за посиланням.