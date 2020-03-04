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На звання найкращого двірника Львова предендує 41 людина: як проголосувати?

Вероніка Рой

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У Львові триває конкурс «Найкращий двірник Львова». Уже стартував другий етап — голосування за кандидатів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

На звання «Найкращий двірник Львова-2020» претендує 41 працівник. Переможець цьогорічного конкурсу отримає путівку на паломницьку подорож до Святої землі.  Завершиться голосування 11 березня о 10.00 год напередодні Дня працівників сфери ЖКГ.

Отож на звання «Найкращий двірник Львова — 2020» претендують:

  1. Гула Віра (Галицький район, ЛКП «Княже місто», вул. Кубійовича, 7);
  2. Залеська Тетяна (Галицький район, ЛКП «Старий Львів», вул. Куліша, вул. Газова, вул. Чехова);
  3. Кривяк Любов (Галицький район, ЛКП «Старий Львів», вул. Федорова, вул. Бр. Рогатинців, вул. Староєврейська, вул. Арсенальна);
  4. Суворова Тетяна (Залізничний район, ЛКП «ШРП Залізничного району», вул. Петлюри, 2);
  5. Дмухівська Надія (Залізничний район, ЛКП «Сяйво», вул. І. Виговського, 35);
  6. Ляшковецький Михайло (Залізничний район, ЛКП «ШРП Залізничного району», вул. Окружна (від вул. Любінської до вул. Кульпарківської);
  7. Цялковська Ангеліна (Залізничний район, ОСББ «Ясен», вул. Патона, 21);
  8. Парій Надія (Личаківський район, ЛКП «Господар», вул. Шафарика, 10);
  9. Логін Євгенія (Личаківський район, ЛКП «Господар», вул. Котика);
  10. Тихович Галина (Сихівський район, ОСББ «Хоткевича, 64», вул. Хоткевича, 64);
  11. Сушко Надія (Сихівський район, ОСББ «Драгана, 30», вул. Драгана, 30);
  12. Ратушинська Олександра (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Стрийська, 117);
  13. Сапіга Надія (Сихівський район, ОСББ «Гашека, 19», вул. Гашека, 19);
  14. Ярмолович Руслан (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Тиверська, 4, 11б, вул. Мишуги, 9, 14);
  15. Пустовит Любов (Сихівський район, ЛКП «Під Зуброю», пр. Червоної калини, 109);
  16. Бойчук Дара (Сихівський район, ЛКП «Під Зуброю», пр. Червоної калини, 115);
  17. Сеник Олександра (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Литвиненка, 17, 19);
  18. Погоджай Любов (Сихівський район, ЛКП «Під Зуброю», вул. Скрипника, 31);
  19. Баган Романна (Сихівський район, ОСББ «Стрийська, 57», вул. Стрийська, 57);
  20. Говдзінська Людмила (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Литвиненка, 11, 13, 15);
  21. Паньків Галина (Сихівський район, ОСББ «Стрийська, 75б», вул. Стрийська, 75, під’їзд 6);
  22. Голяк Анна, (Сихівський район, ЛКП «Житловик-С», вул. Карманського, 19);
  23. Музичка Михайлина (Франківський район, ЛКП «Магістральне», вул. Володимира Великого, 30);
  24. Бондаренко Мирослава (Франківський район, ЛКП «Львівський ліхтар», вул. Городоцька, 231−235);
  25. Химен Ніна (Франківський район, ОСББ «Володимира Великого, 41», вул. Володимира Великого, 41);
  26. Любашевська Валентина (Франківський район, ОСББ «Володимира Великого, 41», вул. Володимира Великого, 41);
  27. Алєстратова Марія (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Кульпарківська, 121);
  28. Запотічна Катерина (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Володимира Великого, 105);
  29. Новоставський Мирослав (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Володимира Великого, 117);
  30. Пашко Марія (Франківський район, ЛКП «Магістральне», вул. Тролейбусна, 6);
  31. Ясницька Стефанія (Франківський район, ЛКП «Магістральне», вул. Граб’янки, 9);
  32. Брень Олександра (Франківський район, ЛКП «Південне», вул. Симоненка, 20);
  33. Бондар Марія (Шевченківський район, ЛКП «Варшавське-407», вул. Шевченка, 58);
  34. Паславська Галина (Шевченківський район, ОСББ «Шевченка, 322», вул. Шевченка, 322);
  35. Матвіїв Леся (Шевченківський район, ЛКП «Варшавське-407, вул. Кучера);
  36. Хлівнушко Анна (Шевченківський район, ТзОВ «УК «Збоїща», вул. Грінченка, 10а);
  37. Герус Надія (Шевченківський район, УК «Рідний дім», вул. Плугова, 2);
  38. Більо Оксана (Шевченківський район, ЛКП «Балатон-409», вул. Тичини, 12);
  39. Карташ Ірина (Шевченківський район, ЛКП «Варшавське-407», вул. Петра Панча, 18);
  40. Ірів Іван (Шевченківський район, ЛКП «ШРП Шевченківського району», пр. В. Чорновола (від Макдональдса до вул. Під Дубом);
  41. Олійник Володимир (Шевченківський район, ЛКП «ШРП Шевченківського району, пр. В. Чорновола (від Макдональдса до вул. Під Дубом).

Проголосувати за найкращого двірника можна за посиланням.

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