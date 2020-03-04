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На Донбасі у середу поранення отримали четверо українських захисників

Соломія Головіна

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Внаслідок ворожих обстрілів у середу, 4 березня, четверо українських військовослужбовців отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Як зазначається, протягом доби збройні формування Російської Федерації 5 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме: поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм; поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни; в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

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