ЛМР відсудила в ЛОР 11 приміщень: серед них – санаторій, проданий батьку Козицького

Касаційний суд задовольнив скаргу Львівської міської ради щодо 11 приміщень медзакладів, на які Львівська обласна рада зареєструвала право власності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційну скаргу Львівської мерії та скасував повністю рішення Господарського суду м. Києва від 14.03.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 19.11.2019 року. Справу скеровано на новий розгляд», – інформує мерія.

Як повідомили у юридичному департаменті ЛМР, йде мова про судову справу № 910/13969/18 за позовом Львівської міської ради до Львівської обласної ради про скасування державної реєстрації права власності Львівської обласної ради щодо 11 об’єктів:

Львівський міський психоневрологічний диспансер за адресою: вул. Коциловського, 15а, вул. О. Басараб, 2, вул. Коциловського, 30/32;

Комунальний будинок № 1 м. Львова для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: вул. Комаринця, 2а;

Комунальний будинок № 2 для дітей з порушенням центральної нервової системи і порушенням психіки за адресою: вул. Антоновича, 117; вул. Житомирська, 8а, вул. Гіпсова, 40;

Комунальний дитячий туберкульозний санаторій за адресою: вул. Антоновича, 80;

Комунальний дитячий ревмокардіологічний санаторій за адресою: вул. Коновальця, 116, вул. Коновальця, 114.

Цю справу скеровано на новий розгляд.

«Коли ЛОР зареєструвала право власності на ці приміщення, ми звернулися в суд. Суд першої інстанції ми виграли, однак ЛОР подала апеляцію, і другу інстанцію ми програли. Після цього ЛОР виставила на аукціон ці приміщення. Відповідно ми подали касацію і зараз суд скасував попередні рішення судів і вернув все на новий розгляд. Наша позиція залишається незмінною – всі ці приміщення мають залишатися у власності територіальної громади міста, і ми будемо продовжувати відстоювати це в суді», – пояснила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Як повідомляв Львівський портал, Львівська облрада 7 лютого продала комплекс споруд колишнього Дитячого кардіоревматологічного санаторію на вулиці Коновальця, 114,116. За понад 40 млн грн будівлі купила фірма Зіновія Козицького, батька голови Львівської ОДА Максима Козицького