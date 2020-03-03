Загиблого на Донбасі Ігоря Гавриляка поховають на Личакові

Ігор Гавриляк загинув 1 березня у зоні проведення операції об’єднаних сил. Чин похорону відбудеться в середу, 4 березня, на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 4 березня об 11:00 год. відбудеться чин похорону в Гарнізонному храмі св. ап. Петра і Павла (вул. Театральна, 11).

Далі похоронна процесія вирушить на Личаківський цвинтар, де о 12:00 год. відбудеться чин погребення (поле почесних поховань № 76).

Львівський портал повідомляв, що 33-річний військовослужбовець загинув поблизу населеного пункту Катеринівка Попаснянського району Луганської області. Ігор Гавриляк служив у 72-ій бригаді Чорних запорожців.