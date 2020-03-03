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Вибір мандрівників: 15 найкращих туристичних напрямків Європи на 2020 рік

Вероніка Рой

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Портал European Best Destination опублікував список найкращих дестинацій для подорожей в Європі на 2020-й. Ці місця обирали самі туристи. У голосуванні взяли участь понад 600 тисяч осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс.

 

Очолює рейтинг французький Кольмар – столиця ельзаських вин і провідний напрямок винного туризму.

Далі у списку розташувалися Афіни, названі «динамічним музеєм просто неба», і «як ніколи трендовий» Тбілісі.

Весь рейтинг має такий вигляд:

  1. Кольмар, Франція.
  2. Афіни, Греція.
  3. Тбілісі, Грузія.
  4. Відень, Австрія.
  5. Кашкайш, Португалія.
  6. Сібіу, Румунія.
  7. Намюр, Бельгія.
  8. Рієка, Хорватія.
  9. Париж, Франція.
  10. Бидгощ, Польща.
  11. Рим, Італія.
  12. Хевіз, Угорщина.
  13. Корк, Ірландія
  14. Рошфор, Франція.
  15. Менорка, Іспанія.

European Best Destination щороку публікує свій рейтинг найкращих туристичних місць. Цьогоріч він виходить водинадцяте.

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