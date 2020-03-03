Вибір мандрівників: 15 найкращих туристичних напрямків Європи на 2020 рік

Портал European Best Destination опублікував список найкращих дестинацій для подорожей в Європі на 2020-й. Ці місця обирали самі туристи. У голосуванні взяли участь понад 600 тисяч осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс.
Очолює рейтинг французький Кольмар – столиця ельзаських вин і провідний напрямок винного туризму.
Далі у списку розташувалися Афіни, названі «динамічним музеєм просто неба», і «як ніколи трендовий» Тбілісі.
Весь рейтинг має такий вигляд:
- Кольмар, Франція.
- Афіни, Греція.
- Тбілісі, Грузія.
- Відень, Австрія.
- Кашкайш, Португалія.
- Сібіу, Румунія.
- Намюр, Бельгія.
- Рієка, Хорватія.
- Париж, Франція.
- Бидгощ, Польща.
- Рим, Італія.
- Хевіз, Угорщина.
- Корк, Ірландія
- Рошфор, Франція.
- Менорка, Іспанія.
European Best Destination щороку публікує свій рейтинг найкращих туристичних місць. Цьогоріч він виходить водинадцяте.
Вероніка Рой