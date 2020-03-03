Вибір мандрівників: 15 найкращих туристичних напрямків Європи на 2020 рік

Портал European Best Destination опублікував список найкращих дестинацій для подорожей в Європі на 2020-й. Ці місця обирали самі туристи. У голосуванні взяли участь понад 600 тисяч осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ресурс.

Очолює рейтинг французький Кольмар – столиця ельзаських вин і провідний напрямок винного туризму.

Далі у списку розташувалися Афіни, названі «динамічним музеєм просто неба», і «як ніколи трендовий» Тбілісі.

Весь рейтинг має такий вигляд:

Кольмар, Франція. Афіни, Греція. Тбілісі, Грузія. Відень, Австрія. Кашкайш, Португалія. Сібіу, Румунія. Намюр, Бельгія. Рієка, Хорватія. Париж, Франція. Бидгощ, Польща. Рим, Італія. Хевіз, Угорщина. Корк, Ірландія Рошфор, Франція. Менорка, Іспанія.

European Best Destination щороку публікує свій рейтинг найкращих туристичних місць. Цьогоріч він виходить водинадцяте.