Учасників бойових дій запрошують на заняття з іпотерапії

Ветеранів та військовослужбовців запрошують взяти участь у проєкті «Іпотерапія. Досвід роду», який відновлює роботу з березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Окрім фізичної реабілітації, метою проєкту є психологічна підтримка учасників бойових дій.

У Центрі надання послуг учасникам бойових дій розповідають, що іпотерапія добре впливає на рівень тривожності, пригнічений настрій, м’язову напругу, якість сну, підходить людям із наслідками поранень та травм, якщо, звичайно, немає протипоказань лікаря.

Варто зауважити, що всім охочим доєднатись до проєкту «Іпотерапія. Досвід роду» необхідно звернутись у Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій та записатись на попередню співбесіду до психолога установи. Контакти: (032) 254 61 16, +38 067 962 83 25, +38 063 434 65 46, +38 050 788 72 38.

Львівський портал повідомляв, що у 2020 році для воїнів АТО/ООС та членів їх родин фахівці Центру підготували понад 50 різнопланових заходів. Це – тренінги, поїздки, курси, виставки, психологічні порадні, екскурсії і багато інших ініціатив.