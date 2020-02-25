У Львові для учасників АТО/ООС анонсували близько 50 реабілітаційних заходів

У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій на цей рік підготували понад 50 різноманітних реабілітаційних заходів для воїнів-учасників АТО/ООС та членів їхніх родин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Тренінги, поїздки, курси з вивчення мов, виставки, психологічна реабілітація, екскурсії, заняття з іпотерапії і багато інших заходів планують втілити упродовж 2020 року.

«Цього року для учасників АТО/ООС та членів їх родин ми підготували багато різнопланових заходів. Тому наші воїни та їхні родини зможуть обрати для себе те, що їм подобається. Деякі заходи відбуваються регулярно — кілька разів на тиждень. Це, скажімо, курси з вивчення англійської мови. І вони, до слова, є доволі популярними — їх відвідує багато дітей та дорослих. Деякі — відбуваються рідше — раз чи два на місяць. Серед них: «Школа юного Захисника» — заняття з військово-патріотичного виховання на базі 24-ої окремої механізованої бригади ім. короля Данила, що в Яворові; «Іпотерапія. Досвід роду» — заняття із верхової їзди з елементами іпотерапії для учасників АТО; «День сім’ї» — родинний відпочинок, екскурсії, квести по визначних місцях Батьківщини; «Школа домедичної підготовки для ВПО» — проведення практичних занять», — зазначили у міському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Також, заплановано провести екологічну ініціативу «Дихай, місто» — ветерани та члени їх сімей займатимуться озелененням міського парку. Влітку декілька туристичних поїздок — «Мандри Карпатами»: гора Пікуй та «Амазонки на Говерлі», а також риболовля.

Про набір учасників на кожен із реабілітаційних заходів буде поінформовано додатково.

На фінансування всіх проектів передбачено 409 тисяч гривень.

Фото: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій