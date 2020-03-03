Незаконний МАФ на Тракті Глинянському демонтували

У вівторок, 3 березня, Личаківська районна адміністрація демонтувала незаконний МАФ на вул. Тракт Глинянський, 147-А. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, рішення про демонтаж цього МАФУ прийняв виконавчий комітет Львівської міської ради 21 лютого. Тоді заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач повідомив, що у МАФі продавали алкоголь, тому мешканці неодноразово скаржились.

Любомир Зубач зазначив, що це знесення дає старт серії демонтажів решти незаконних тимчасових споруд у Львові.

«Із цими спорудами, які точно не є окрасою міста, та ще й працюють не на законних підставах, будемо боротися рішуче й послідовно. На щастя, зробити це дає нам змогу прийнята на сесії в грудні ухвала про діяльність тимчасових споруд у місті. Там ми, зокрема, передбачили процедуру примусового демонтажу. І це важливо, адже досі демонтувати такі кіоски можна було лише після затяжних судів», – зазначив Любомир Зубач.

Нагадаємо, прийнятою наприкінці 2019 року ухвалою Львівська міська рада затвердила оновлений список усіх законних тимчасових споруд. До нього потрапили 1358 МАФів.

Найбільше кіосків знаходиться у Сихівському (301) та Шевченківському (292) районах Львова, найменше – у Галицькому – 109. Усі законно облаштовані тимчасові споруди ознакують спеціальними QR-кодами.

Водночас ті кіоски у Львові, де торгують алкоголем, працюють ломбарди і лотереї, будуть демонтовувати.