Мотоциклістам нагадують про правила безпеки на дорогах

Патрульна поліція Львівщини нагадує мотоциклістам про правила безпеки.

«Весна спонукає до пригод? Хочете їздити на мотоциклі і насолоджуватись «свободою пересування», який він дає? Тоді запам’ятайте ці прості поради», – зазначає пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Зокрема, патрульні наголошують:

–перед початком сезону краще заїхати на закритий майданчик і перевірити, чи не втратили за зиму навички їзди. Краще зайвий раз потренуватися;

–щоразу перед поїздкою на мототранспорті варто перевіряти його технічний стан (рівень мастила, тиск у шинах та інше);

–оберіть собі зручний спеціальний одяг та екіпірування, особливо не забувайте про шолом!

–вмикайте ближнє світло фар – завдяки цьому ви можете уникнути небезпеки;

–подбайте аби в мотоциклі були аптечка та знак аварійної зупинки;

–дотримуйтеся правил дорожнього руху і щоразу при здійсненні маневру переконайтеся, що інші учасники руху вас бачать.