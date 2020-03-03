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Мотоциклістам нагадують про правила безпеки на дорогах

Соломія Головіна

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Патрульна поліція Львівщини нагадує мотоциклістам про правила безпеки.

 

«Весна спонукає до пригод? Хочете їздити на мотоциклі і насолоджуватись «свободою пересування», який він дає? Тоді запам’ятайте ці прості поради», – зазначає пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Зокрема, патрульні наголошують:

–перед початком сезону краще заїхати на закритий майданчик і перевірити, чи не втратили за зиму навички їзди. Краще зайвий раз потренуватися;

–щоразу перед поїздкою на мототранспорті варто перевіряти його технічний стан (рівень мастила, тиск у шинах та інше);

–оберіть собі зручний спеціальний одяг та екіпірування, особливо не забувайте про шолом!

–вмикайте ближнє світло фар – завдяки цьому ви можете уникнути небезпеки;

–подбайте аби в мотоциклі були аптечка та знак аварійної зупинки;

–дотримуйтеся правил дорожнього руху і щоразу при здійсненні маневру переконайтеся, що інші учасники руху вас бачать.

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