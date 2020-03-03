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Кабмін запровадив нову посаду

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів запровадив нову посаду керівника цифрової трансформації, яка буде у кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади. Про це на своїй   сторінці у Facebook написав міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.

 

CDTO – Chief Digital Transformation Officer, керівник цифрової трансформації.

«На рівні державних органів – це профільний заступник. Відтепер такі позиції з’являться в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції, та інших центральних органів виконавчої влади» – написав Михайло Федорів.

Перші CDTO у пілотному режимі з’явились у Херсонській ОДА і Харківській мерії. Керівників цифрової трансформації узгоджуватиме, призначатиме і координуватиме Мінцифри.

За словами Федорова, це буде «новий рівень менеджменту реалізації державної політики, нова професія і нові можливості». Він також додав, що наразі у Мінцифри вже готують систему підбору менеджерів, навчання, адаптації і систему KPI.

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