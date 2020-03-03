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Через польський кордон намагалися провезти контрабандні автозапчастини

Соломія Головіна

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На польському кордоні  у мікроавтобусі виявили майже 200 одиниць незадекларованих автозапчастин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

Як зазначається, громадянин намагався провезти незадекларовані товари в Україну у пункті пропуску «Краківець – Корчова».

Працівники митниці оглянули авто і в багажному відділені серед особистих речей виявили запчастини до різних автомобілів. Зокрема, гальмівні колодки, диски зчеплення, автомобільні стійки, підшипники, гальмівні циліндри та багато іншого.

«Тож товари в межах до 500 євро і до 50 кг пропущено на митну територію України, решту товарів, орієнтовна вартість яких близько 200 тис. грн, вилучено згідно з  протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України», – зазначили у пресслужбі Галицької митниці.

Фото: Галицька митниця

 

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