Через польський кордон намагалися провезти контрабандні автозапчастини

На польському кордоні у мікроавтобусі виявили майже 200 одиниць незадекларованих автозапчастин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Як зазначається, громадянин намагався провезти незадекларовані товари в Україну у пункті пропуску «Краківець – Корчова».

Працівники митниці оглянули авто і в багажному відділені серед особистих речей виявили запчастини до різних автомобілів. Зокрема, гальмівні колодки, диски зчеплення, автомобільні стійки, підшипники, гальмівні циліндри та багато іншого.

«Тож товари в межах до 500 євро і до 50 кг пропущено на митну територію України, решту товарів, орієнтовна вартість яких близько 200 тис. грн, вилучено згідно з протоколом про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України», – зазначили у пресслужбі Галицької митниці.

Фото: Галицька митниця