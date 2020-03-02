В Україні борги із зарплат становлять понад три мільярда

Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні в лютому 2020 року становила 3,034 мільярда гривень, що на 16,1%, або на 419,8 мільйона гривень більше, ніж у лютому 2019 року. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані Державної служби статистики.

Найбільша заборгованість спостерігається в Донецькій області – 685,4 мільйона гривень (без урахування тимчасово окупованої частини територій), Харківській – 392,8 мільйона гривень, а також Дніпропетровської області – 365,7 мільйона гривень.

Зазначається, що Донецька область лідирувала за рівнем заборгованості у лютому 2019 року.

Раніше в лідерах по заборгованості також була Луганська область, але в лютому 2020 року рівень заборгованості в регіоні знизився більш ніж у 2 рази в порівнянні з показником минулого місяця – з 475,6 мільйона гривень у січні 2020 року – до 216,7 мільйона гривень у лютому.

За інформацією Держстату, найнижчі показники заборгованості з виплати зарплати в лютому на підприємствах Закарпатської (2,9 мільйона гривень), Чернівецькій (4 мільйони гривень) і Рівненської областей (5 мільйонів гривень).

Що стосується столиці, то, як повідомляє Держстат, заборгованість по заробітній платі на київських підприємствах зросла на 58% у порівнянні з аналогічним показником 2019 року і становить 229,6 мільйона гривень.

Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.