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Підняття тарифів на проїзд у потягах поки не погоджено, – Мінінфраструктури

Соломія Головіна

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Вартість проїзду залізничним транспортом пасажирів наразі не підвищено. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає пресслужба відомства.

 

Він зазначив, що індексацію тарифів планувалося здійснювати поетапно – з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+, але відповідний наказ Міністерством інфраструктури наразі не погоджено.

Очільник міністерства також зауважив, що надходження від пасажирських перевезень лише на 43% покривають витрати на їх організацію. При цьому Владислав Криклій додав, що залізниця не одержує від держави фінансування на оновлення пасажирського рухомого складу, хоча це й передбачено ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт». Вкрай низьким, за його словами, залишається рівень компенсацій з державного та місцевих бюджетів витрат на перевезення залізничним транспортом громадян пільгових категорій. Так, у 2019 році Укрзалізниця перевезла пільговиків майже на 1,07 млрд грн, в той час як компенсовано лише 136 млн грн або 12,8%.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у 2020 році Укрзалізниця планувала підняти тарифи на пасажирські перевезення до 22%.

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