Вартість проїзду у потягах може подорожчати для українців на 22%

«Укрзалізниця» презентувала проєкт фінансового плану компанії на 2020 рік. Зокрема, передбачається підняття вартості квитків на пасажирські перевезення вже з березня, до кінця наступного року ціна зросте на 22%. Про це повідомляє ЦТС.

«Тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повзуча індексація – плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня, в результаті – зростання на 22% відносно початку року», – зазначає видання.

Очікується, що доходи «Укрзалізниці» в наступному році мають зрости на 13%, в порівнянні з очікуваним доходом в цьому році, і скласти 105,2 млрд грн. Зокрема, дохід від вантажних перевезень збільшиться на 14%, в порівнянні з очікуваним в 2019 році (до 82,9 млрд грн), пасажирських – 8% (до 8,9 млрд грн), додаткового виробництва – 10% (до 9, 1 млрд грн), інші операційні доходи – 32% (2,1 млрд грн).