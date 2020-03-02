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Пенсії українців зростуть у вересні, – Мінсоцполітики

Вероніка Рой

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Уряд проведе індексацію та підвищить пенсії вже у вересні 2020 року. В середньому виплати зростуть на 216 грн. Про це у Facebook повідомила міністерка соціальної політики Юлія Соколовська.

 

За її словами, це плановий і закладений у бюджеті перерахунок.

«В цьому році уряд проведе також індексацію пенсій і їхній розмір зросте. Це плановий і закладений у бюджеті перерахунок! Наш уряд запланував це на вересень. В середньому, від індексації розмір пенсії зросте на 216 грн на місяць», – повідомила Юлія Соколовська.

Вона запевнила, що така індексації запланована й на наступні роки.

Юлія Соколовська також повідомила, що додаткове підвищення пенсій літнім людям здійснюватиметься поступово. Зокрема, спочатку пенсії підвищуватимуть людям, які старші 80 років. З урахуванням індексації уже в цьому році їхні пенсії у середньому зростуть на 700 грн на місяць. Далі виплати зростуть для українців, які старші 78 років, ще за за рік – старшим 75 років і т.д.

Натисніть на зображення для його збільшення

«Ініціатива полягає в планомірному підвищенні виплат – уже до 2023-го року розмір середньої пенсії зросте на 1200 грн!», – повідомила міністерка соціальної політики.

Крім того, якщо Верховна Рада підтримає законопроєкт Мінсоцполітики, то уже починаючи з березня одинокі пенсіонери старше 80 років будуть отримувати ще одну допомогу – на догляд.

«Таким чином, ми збільшимо виплати для ще 100 тис. наших пенсіонерів, які додатково щомісячно отримуватимуть по 670 грн!», – додала Юлія Соколовська.

Нагадаємо, раніше підвищення пенсій анонсувалося з 1 березня 2020 року.

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