Львів’янка здобула два «золота» на чемпіонаті України з настільного тенісу

У Чернігові 1 березня завершився чемпіонат України з настільного тенісу. Дуже вдало на цих змаганнях виступила 21-річна львів’янка Соломія Братейко, якій вдалося здобути одразу дві золоті медалі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК у Львівській області.

В особистих змаганнях вихованка паралімпійського чемпіона 2016 року Віктора Дідуха на шляху до фіналу «насухо», з рахунком 4:0, перемогла чотирьох своїх суперниць. У фіналі з рахунком 4:2 переграла харків’янку Тетяну Біленко (Сорочинську) – учасницю трьох Олімпійських ігор.

Ще одне «золото» Соломія здобула в парних змаганнях серед жінок разом з киянкою Веронікою Гуд. У фіналі дівчата здолали харківсько-київську пару Тетяна Біленко (Сорочинська)/Євгенія Васильєва (Созонюк).

Фото: НОК