Конституційний суд розгляне законність люстрації напередодні змін у Кабміні

У вівторок, 3 березня, Конституційний суд України продовжить розглядати скарги на закон «Про очищення влади», згідно з яким низка чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича не можуть обіймати посади у владі. Про це йдеться у розкладі КСУ, передає Львівський портал.

Це питання Конституційний суд розгляне напередодні позачергового засідання Верховної Ради, під час якого народні депутати вирішуватимуть кадрові питання в уряді.

Засідання КСУ призначене на 10:00 год. Судді розглянуть справу за поданням Верховного суду України. Востаннє в КСУ розглядали законність люстрації 16 січня.

Львівський портал повідомляв, що 4 березня відбудеться скликане президентом Володимиром Зеленським позачергове засідання парламенту. Верховна Рада може проголосувати за зміну міністра закордонних справ, міністра охорони здоров’я, міністра соціальної політики, міністра окупованих територій та віцепрем’єра з питань промисловості.

Крім того, у середу можуть замінити прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Раніше говорилося, що крісло прем’єра може зайняти бізнесмен Сергій Тігіпко, але від його кандидатури відмовилися, тому що він підпадає під дію закону про люстрацію. Відтак тимчасово виконувати обов’язки прем’єр-міністра може львів’янин Денис Шмигаль.