Знайшли дівчину, яка зникла на Жовківщині

Знайшли 25-річну Іванну Шопську, яка зникла 28 лютого у селі Крехів Жовківського району. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Нагадаємо, дівчина вийшла з дому в п’ятницю, 28 лютого, близько 12:00 год, у районі Крехівського монастиря. На місці події працювали поліція, кінологи та рятувальники.

Станом на 13:00 год. 29 лютого дівчину знайшли живою та неушкодженою. Вона сама вийшла з лісу та вімовилась від медичної допомоги. Виявилось, що Іванна Шопська заблукала і провела всю ніч у лісі.