Судитимуть хлопця, який стріляв у одному з ТРЦ Львова

До трьох років обмеження волі загрожує 23-річному хулігану, який 4 лютого влаштував стрілянину в одному з ТРЦ Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці встановили, що 4 лютого близько 17:40 год. в одному з торговельно-розважальних закладів у Львові 23-річний мешканець міста Жовква здійснив кілька пострілів у повітря з пневматичного пістолету. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Невдовзі після цього хлопця затримали та вилучили зброю. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до трьох років обмеження волі.