На Львівщині митники затримали центнер контрабандних продуктів

У пункті пропуску «Шегині-Медика» митники затримали контрабанду 70 кг сосисок та 30 кг сиру. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитсужби.

Мешканка Рівненщини приїхала до пункту пропуску автомобілем Volkswagen Caddy. Для перетину кордону вона обрала смугу руху «зелений коридор», чим засвідчила відсутність у неї товару, який є обмежений до ввезення в Україну.

Під час огляду митники знайшли в автомобілі 70 кг сосисок та 30 кг сиру.

За фактом контрабанди склали протокол, продукти вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця