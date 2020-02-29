ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині митники затримали центнер контрабандних продуктів

Ольга Денисяка

|

У пункті пропуску «Шегині-Медика» митники затримали контрабанду 70 кг сосисок та 30 кг сиру. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитсужби.

 

Мешканка Рівненщини приїхала до пункту пропуску автомобілем Volkswagen Caddy. Для перетину кордону вона обрала смугу руху «зелений коридор», чим засвідчила відсутність у неї товару, який є обмежений до ввезення в Україну.

Під час огляду митники знайшли в автомобілі 70 кг сосисок та 30 кг сиру.

За фактом контрабанди склали протокол, продукти вилучили, а справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі
Анастасія ПИЖ
Зручно, вигідно, екологічно. Як «АТБ», змінюючи свій формат, впливає на розвиток вітчизняної торгівлі

Новий формат улюбленого магазину. Як лідер українського ритейлу компанія «АТБ» тестує, та впроваджує багато інно...

Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Шанс на життя. Як у Львові розпочинають пересадку органів

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова розпочинає трансплантацію органів. Вже цього тижня у стінах клініки за...

Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові
Вероніка РОЙ
Все про коронавірус: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові

Кількість жертв від китайського коронавірусу COVID-19 у світі продовжує зростати. Станом на сьогодні на новий вірус захв...

Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ
Наталя ДУЛЯБА
Справи ОУН, священників й інших політв’язнів СРСР: які скарби зберігає львівський архів СБУ

В архіві Служби безпеки Львівщини зберігаються більше 100 тисяч документів, що стосуються політичних в’язнів СРСР. Серед...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...