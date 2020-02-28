Україна знову пропустить Євробачення?

Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника. Арештовані всі рахунки, що блокує роботу телеканалу, а також забезпечення участі України в Євробаченні-2020. Про це йдеться у повідомленні пресслужби UA:ПЕРШИЙ, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними телеканалу, 18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із «Суспільного» боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства «Євроньюз».

«Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з «Євроньюз» розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії «Євроньюз», що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес. Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність», – йдеться у повідомленні.

Наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів Суспільного, зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

Найближчим часом арешт також призведе до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів Суспільного, діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

Також стало відомо, що з боку держави наразі немає жодної реакції на блокування роботи мовника.

«Уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки

У ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково», – йдеться у повідомленні.

Команда Суспільного також звертає увагу, що відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні.

Нагадаємо, що 22 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2020. За результатами голосування перемогу отримав гурт GO_A.