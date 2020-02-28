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У прикордонні Львівщини викрили незаконний склад з сигаретами та алкоголем

Соломія Головіна

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У прикордонних районах Львівської області викрили незаконну схему обігу підакцизних товарів, які планували переправити у Польщу: мова йде про фальсифіковані сигарети, а також лікеро-горілчані вироби вартістю понад пів мільйона. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Львівській області.

 

Тютюнові вироби сумнівної якості складувались в господарських приміщеннях, розташованих в прикордонній зоні пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Частина тютюнової продукції реалізовувалась через мережу магазинів Жовківського району та через інтернет по занижених цінах.

За результатами обшуків з незаконного обігу було вилучено фальсифіковані тютюнові вироби торгових марок: «Джін лінг», «Демін», «Вест», «Кредо», «Фест», «NZ», «Маршал», «Мінськ», «Марвел», «Мальборо», «Парамаунт», «Квін», «ЛД», «Комплімент» в загальній кількості 8210 пачок. А також лікеро-горілчані вироби торгових марок: «Пшенична Люботин», «П’яна хата». Орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить 505 тис. грн.

Наразі проводяться слідчо-розшукові заходи.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом утилізували найбільшу в історії України партію алкогольного фальсифікату: знищено понад 37 тисяч пляшок алкоголю.

Фото: ДФС Львівщини

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