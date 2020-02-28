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Тролейбусний маршрут №33 отримав нову зупинку у напрямку центру

Соломія Головіна

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У Львові з 28 лютого тролейбусний маршрут № 33 матиме нову зупинку «Шевченківська РА»: водії зупинятимуться за кільцем на перехресті вул. Липинського – пр. Чорновола у напрямі до центру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Зараз тролейбус № 33, який курсує в напрямі до центру, зупиняється перед кільцем на перехресті вул. Липинського – пр. Чорновола, а далі – наступна зупинка вже на перехресті з вул. Хімічною», – пояснив начальник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів.

Нагадаємо, тролейбус № 33 курсує за маршрутом «пр. Свободи – вул. Грінченка». На маршруті курсує 10 одиниць транспорту з інтервалом у 6 хвилин.

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