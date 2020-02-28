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Мешканець Самбірщини зрізав дерев на 330 тисяч

Ольга Денисяка

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До семи років за ґратами загрожує 49-річному чоловіку, який незаконно зрубав 22 дерева у Самбірському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Чоловіка звинувачують у тому, що він минулого року зрубав 20 дерев ялиці білої та два лісові буки у Черхавському лісництві, що у Самбірському районі. Загальна вартість дерев – 330 тисяч гривень.

Під час слідства у нього вилучили бензопилу та автомобіль, які він використовував для злочину.

Обвинувальний акт скерували до суду, а в разі доведення вини лиходію загрожує до  семи років позбавлення волі.

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