Мешканець Самбірщини зрізав дерев на 330 тисяч

До семи років за ґратами загрожує 49-річному чоловіку, який незаконно зрубав 22 дерева у Самбірському районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Чоловіка звинувачують у тому, що він минулого року зрубав 20 дерев ялиці білої та два лісові буки у Черхавському лісництві, що у Самбірському районі. Загальна вартість дерев – 330 тисяч гривень.

Під час слідства у нього вилучили бензопилу та автомобіль, які він використовував для злочину.

Обвинувальний акт скерували до суду, а в разі доведення вини лиходію загрожує до семи років позбавлення волі.