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Львів'янина, якого друзі «викрали» для жарту, оштрафували

Соломія Головіна

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Львів’янина, якого напередодні дня народження «викрали» товариші, притягнули до адміністративної відповідальності  за невдалий розіграш друзів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Львівській області.

 

Нагадаємо, хлопець зателефонував у поліцію і повідомив, що на вулиці Клепарівській у Львові двоє невідомих чоловіків зв’язали його, одягнули на голову мішок, після чого силоміць заштовхали у багажник автомобіля «БМВ» та повезли у невідомому напрямку.

Як з’ясувалося, 17-річного львів’янина, який 27 лютого відзначав  свій день народження, без його відома «викрали» товариші – також жителі Львова віком 22 роки. У такий спосіб вони вирішили «привітати» іменинника.

Усіх учасників події доправили у відділ поліції для встановлення обставин.

«Жертва» викрадення заявив, що не має претензій до своїх друзів, котрі у такий спосіб вирішили привітати його зі святом та заявив, що здійснив неправдивий виклик поліції», – поінформували у поліції.

Патрульні винесли на хлопця постанову за ст.183 (Неправдивий виклик спецслужб) КУпАП, що карається штрафом від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 51 до 119 грн).

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