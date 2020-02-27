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Друзі інсценували викрадення львів’янина, щоб «привітати» з днем народженням

Соломія Головіна

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У Львові 18-річний хлопець повідомив правоохоронцям про своє викрадення. Парубку одягнули мішок на голову та кинули у багажник авто. Як виявилося, у такий спосіб «пожартували» його друзі, які хотіли привітати його з днем народженням. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівської області.

 

Патрульні близько 23:00 год. отримали орієнтування про викрадення людини на вулиці Клепарівській біля стадіону СКА.

Поліцейські зв’язалися зі заявником, який на момент спілкування перебував в багажному відділенні невідомого автомобіля.

18-річний львів’янин повідомив, що двоє невідомих осіб підійшли до нього та попросили прикурити. Після чого накинулись на нього, зв’язали, одягнули наручники, мішок на голову та помістили у багажник. Також він повідомив, що чув зі салону, що його повезуть у ліс та будуть вимагати викуп у батьків.

«Завдяки технічним засобам, поліцейським вдалося визначити рух транспортного засобу в якому перебував викрадений. Обстежуючи вулиці, патрульні встановили, що згаданий автомобіль може бути на вулиці Джерельна», – зазначили у патрульній поліції Львівщини.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні помітили автомобіль BMW, де з багажного відділення двоє осіб витягували людину з мішком на голові та зі зв’язаними руками та ногами.

Інспектори оперативно затримали учасників конфлікту та звільнили постраждалого з полону.

«З’ясовуючи обставини події, виявилось, що так званими викрадачами є 23-річні львів’яни, друзі заявника, які хотіли таким чином привітати його з днем народження», – зазначили у патрульній поліції.

Усіх учасників події доставили у Шевченківський відділ поліції для з’ясування обставин. Приймається рішення про відкриття кримінального провадження.

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