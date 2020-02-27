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Скалецька буде розбиратись із винниківськими лікарями-бунтарями

Наталя Дуляба

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Міністрка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що «буде розбиратися» з лікарями госпіталю у Винниках, які напередодні прильоту евакуйованих з Уханя вийшли «боронити» свій заклад. Про це пише УП, передає Львівський портал.

 

В інтерв’ю виданню Зоряна Скалецька зазначила, що обговорить події у Винниках із заступниками та керівниками департаменту і «розбереться» із поведінкою лікарів так, щоби ситуація у медзакладі змінилася.

«Зараз лікарі госпіталю вимагають розслідування дій влади з приводу симуляційних навчань напередодні прильоту боту з Уханя. Якщо в нас тепер (лікарі – ред.) будуть так реагувати на навчання і придумувати, чому і як, то нічого ми в країні не зробимо.

Уявіть собі, що хтось проводить навчання щодо протипожежної безпеки і, замість евакуюватися, хтось каже: “А ми не вийдемо”. Якщо кожен буде дозволяти собі зривати виконання тих чи інших рішень, то про яку ефективність в системі державного управління можна говорити за умови невиконання вказівок», – сказала міністрка.

Нагадаємо, 19 лютого, напередодні евакуації українців із Китаю, із госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Ю. Липи у Винниках почали евакуйовувати пацієнтів. Це неабияк стривожило медиків шпиталю, а також місцевих мешканців, які вийшли протестувати. Люди підозрювали, що саме у цей медзаклад мають доставити евакуйованих із Уханя, де стався спалах коронавірусу.

Згодом у Львівській ОДА провели терміновий брифінг. Під час нього посадовці заявили, що не мають підтвердженої інформації про те, що в шпиталі поселять евакуйованих українців. Натомість вони казали, що на базі госпіталю відбувається симуляційне навчання готовності закладів охорони здоров’я до госпіталізації хворих із ГРВІ. У зв’язку з обуренням медиків і місцевих жителів такі навчання вирішили припинити.

Попри це кілька сотень мешканців Винників все одно прийшли з пікетом до госпіталю і навіть принесли зі собою шини.

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