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Названо лауреатів Шевченківської премії-2020

Соломія Головіна

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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка визначив лауреатів премії 2020 року. Про це повідомляє Суспільне:UA.

 

У номінації «Література» – два переможці: Маріанна Кіяновська з книгою поезій «Бабин Яр. Голосами» і Тараса Прохасько зі збіркою есеїв «Так, але…».

Вірші Маріанни Кіяновської – це своєрідні монологи жертв трагедії в Бабиному Яру або її свідків, глибоко психологічні та складні змістовно. До сприйняття цих творів потрібно бути готовими – емоційно та інформаційно. У книзі використані, зокрема, ескізи Ади Рибачук і Володимира Мельниченка для проекту пам’ятника жертвам Бабиного Яру.

Збірка есеїв «Так, але…» Тараса Прохасько стала книгою року-2019 BBC (номінація «Есеїстика»). Це історії, які з перших сторінок формують цілісну тему – як важливо відчувати і чути, це оповіді про родину та спогади. Письменник з любов’ю і трепетом описує Карпати і Західну Україну.

У номінації «Публіцистика, журналістика» лауреаткою стала воєнна кореспондентка Євгенія Подобна з книгою «Дівчата зрізають коси». Це спогади 25 жінок, які брали участь в російсько-українській війні у складі Збройних сил України та добровольчих підрозділів у 2014-2018 роках. Йдеться про бойові операції різних років на Луганщині та Донеччині, про звільнення українських міст та сіл від окупантів, спогади про побратимів, місцевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про становище жінки в українському війську в різні періоди війни. Розповіді доповнені фотографіями із зони бойових дій.

Відомий український етно-хаос гурт «ДахаБраха» (Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Олена Цибульська, Ірина Коваленко) з альбомом «Шлях» (2016) здобув перемогу в номінації «Музичне мистецтво». Самі автори зазначили, що альбом створювався в дуже складний час для України. «Ми хочемо присвятити його тим, хто віддав своє життя за нашу свободу, тим, хто продовжує стояти на її сторожі і тим, хто йде непростим шляхом вільної людини, не втрачаючи надії», – йдеться в анотації.

У номінації «Візуальні мистецтва» переміг мистецький проєкт «Карусель» Олександра Глядєлова. Автор поєднує світлини, зроблені в різний час і за різних обставин – у дитячих інтернатах, місцях позбавлення волі, в’язничних лікарнях, включно з кадрами воєнної української реальності, в єдине полотно (коло). Візуальна послідовність перетворюється на цілісне нерозривне полотно колективної біографії. Художник виявляє основи людського в складності історичності як головної умови існування людини серед інших представників біологічного світу.

Опера-реквієм «Йов» («Iyov», створена в 2015 році) Влада Троїцького, Романа Григоріва та Іллі Разумейка – лауреатка в номінації «Театральне мистецтво». «Йов» поєднує риси античної грецької драми, барокової опери, ораторії, реквієму та риси постмодерного театру. Музика опери поєднує мінімалізм і авангард, неокласицизм і рок.

Голова комітету з Національної премії імені Тараса Шевченка Юрій Макаров пояснив, що цього року не вручатимуть премію в номінації «Кіномистецтво», оскільки, на думку членів комітету, представлені номінанти – фільм «Какофонія Донбасу» Ігоря Мінаєва та документальний фільм «Будинок «Слово» Тараса Томенка – не відповідають за масштабом суті премії.

Стосовно двох лауреатів у номінації «Література» він зазначив, що такий прецедент уже був минулого року.

«Ми намагаємося зробити премію такою, яка б визначала перспективні тренди. Всі цьогорічні лауреати – енергетичні та сучасні, новаторські, відповідають баченню Тараса Шевченка як брендоутворюючого фактора», – сказав Юрій Макаров.

За його словами, роботи-переможці мають бути цікаві насамперед молодим українцям. «Це своєрідний компас, як має розвиватися культура», – вважає голова комітету.

Фото: Вікіпедія, Facebook/ Маріанна Кіяновська

Як раніше повідомляв Львівський портал, письменниці з Жовкви Маріанни Кіяновської увійшла у список творів, які братимуть участь у фінальному відборі Національної премії України імені Тараса Шевченка.

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