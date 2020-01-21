Книга письменниці із Львівщини потрапила до переліку претендентів на Шевченківську премію

Книга поезій «Бабин Яр. Голосами» письменниці з Жовкви Маріанни Кіяновської увійшла у список творів, які братимуть участь у фінальному відборі Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Також разом з нею у номінації «Література, публіцистика, журналістика» опинились також роман Марини Гримич «Клавка» та збірка есеїв Тараса Прохаська «Так, але…».

Маріанна Кіяновська – українська поетеса, прозаїк, перекладач, літературний критик та дослідник літератури. Твори Кіяновської перекладені англійською, німецькою, італійською, шведською, азербайджанською, грузинською, польською, сербською, чеською, словацькою, словенською, литовською, білоруською та російською мовами, івритом.

Нагадаємо, Шевченківська премія – найвища державна нагорода України у галузі культури і мистецтва. Рішення про присудження премії ухвалює президент України на основі пропозицій Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Премія, починаючи з 2017 року, присуджується у п’ятьох номінаціях: літературі, публіцистиці, журналістиці; музичному мистецтві; театральному мистецтві; кіномистецтві; візуальному мистецтві. Раніше номінацій було дев’ять.

Торік лауреатами премії в номінації «Література, публіцистика, журналістика» стали Богдан Горинь та Оксана Забужко.

Фото: ЛОДА