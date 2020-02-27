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Львів’янин забив до смерті товариша по чарці

Ольга Денисяка

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Взяли під варту львів’янина, який випивав разом зі знайомим, а потім забив його до смерті.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про інцидент, який трапився вночі 17 лютого у квартирі на вулиці Пекарській. Під час пиятики львів’янин декілька разів вдарив 65-річного чоловіка в обличчя та голову і той упав на підлогу. Однак, зловмисник не зупинився, а продовжив бити.

Згодом лиходій завдав ще декілька хаотичних ударів ногою у голову та обличчя. Внаслідок отриманих травм потерпілий незадовго помер.

Чоловіка взяли під варту. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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