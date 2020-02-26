Як у Львові триває ремонт вулиці Данила Апостола

У Львові триває капітальний ремонт вул. Данила Апостола. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили в ЛКП «Львівавтодор», роботи проводяться на двох ділянках: на відрізку від вул. Курмановича до вул. Данила Апостола, 9а – підрядник ТзОВ «НВК Шляхбуд», та на відрізку від Данила Апостола, 9а до вул. Північної – підрядник ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

На ділянці від вул. Курмановича до вул. Данила Апостола, 9а ремонтують ділянку вулиці, довжиною 270 м. Вартість будівельних робіт – 14,5 млн грн. Проєктом передбачено заміну дорожнього покриття, облаштування тротуарів, заміну усіх інженерних мереж, облаштування освітлення.

Як зазначається, роботи тут розпочалися в грудні минулого року. Станом на зараз повністю виконано роботи з укладання 15 м сталевого футляру, діаметром 1200 мм, для влаштування водопроводу, діаметром 800 мм, через вул. Курмановича, та виконуються інженерно-геодезичні роботи.

«Щодо робіт на відрізку від вул. Данила Апостола, 9а до вул. Північної, то їх виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Довжина ділянки 888 м. Загальна вартість виконання робіт, згідно з договором-підряду, укладеним між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» – 29,9 млн грн», – зазначив прессекретар ЛКП «Львівавтодор» Олексій Хміль.

Він додав, що роботи тут розпочалися 13 січня цього року. Станом на зараз влаштовано водопровідні каналізаційні мережі, також виконується розробка корита для влаштування шарів дорожнього одягу.

Раніше Львівський портал інформував, що ремонт вулиці Данила Апостола на ділянці довжиною 270 м витратять 14,5 млн грн.

Фото: ЛМР