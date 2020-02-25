У Львові виступить італійський піаніст Федеріко Брікетто

Вперше у Львові з єдиним концертом виступить відомий молодий італійський піаніст Федеріко Брікетто. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.
Вишуканою романтичною музикою від молодого віртуоза можна насолодитися вже 20 квітня о 19.00 у Будинку органної та камерної музики.
Федеріко Брікетто почав грати на фортепіано у віці 12 років та одразу продемонстрував природну схильність до інструменту. На сьогоднішній день є володарем престижних відзнак міжнародних конкурсів в Італії та Франції, диплому Паризької Schola Cantorum.
Програма концерту:
Ф. Шопен – Ноктюрн ор. 55 №1
Ф. Шопен – Скерцо ор. 54 №4
К. Дебюссі – Сюїта “Образи”
К. Дебюссі – “І місяць спускається на храм”
М. Равель – Цикл “Нічний Гаспар”
“Ундіна”
“Шибениця”
“Скарбо́”
Ф. Шопен – Ноктюрн ор. 62 №1
Квитки можна придбати у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00 та у понад 20-ти касах Львова, а також онлайн на сайті Gastroli.ua.
Вікові обмеження: 7+.
Ольга Фарина