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У Львові виступить італійський піаніст Федеріко Брікетто

Ольга Фарина

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Вперше у Львові з єдиним концертом виступить відомий молодий італійський піаніст Федеріко Брікетто. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

 

Вишуканою романтичною музикою від молодого віртуоза можна насолодитися вже 20 квітня о 19.00 у Будинку органної та камерної музики.

Федеріко Брікетто почав грати на фортепіано у віці 12 років та одразу продемонстрував природну схильність до інструменту. На сьогоднішній день є володарем престижних відзнак міжнародних конкурсів в Італії та Франції, диплому Паризької Schola Cantorum.

Програма концерту:

Ф. Шопен – Ноктюрн ор. 55 №1

Ф. Шопен – Скерцо ор. 54 №4

К. Дебюссі – Сюїта “Образи”

К. Дебюссі – “І місяць спускається на храм”

М. Равель – Цикл “Нічний Гаспар”

“Ундіна”

“Шибениця”

“Скарбо́”

Ф. Шопен – Ноктюрн ор. 62 №1

Квитки можна придбати у касі Органного залу щодня з 13:00 до 19:00 та у понад 20-ти касах Львова, а також онлайн на сайті Gastroli.ua.

Вікові обмеження: 7+.

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