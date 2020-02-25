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У Львові стартував третій Форум гідів

Ольга Денисяка

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У вівторок, 25 лютого, у Львові розпочався третій Форум гідів. Сотні екскурсоводів зібрались, щоб обговорити нові туристичні локації у місті та тренди в туризмі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Форум гідів створений для покращення якості послуг, знайомства з новими туристичними продуктами та генерування нових ідей.

В. о. начальника управління туризму Галина Гриник розповіла, що Форум гідів у Львові організували вже втретє. Ціль заходу – зібрати гідів і розказати їм про нові туристичні локації у місті та нові тренди в туризмі. Також це можливість поспілкуватися з колегами й обдумати нові спільні проекти.

«Цього року говоритимемо про культурний, біографічний та гастрономічний туризм. Рік культури у Львові, певною мірою, визначив спрямування цьогорічного форуму: будемо говорити про туризм як складову культури», – додала Галина Гриник.

Фото: ЛМР

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