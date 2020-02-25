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Опади і ожеледиця: погода на Львівщині на 26 лютого

Наталя Дуляба

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У середу, 26 лютого, у Львові та області синоптики прогнозують дощ, мокрий сніг та ожеледицю. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +8°С. Вітер південно-західний, 7-12м/с,

Хмарно з проясненнями. Вночі і вдень падатиме дощ, подекуди – мокрий сніг. Місцями синоптики прогнозують сильні опади. На дорогах – ожеледиця.

Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обачними на дорозі.

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